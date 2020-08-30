Гангстер на пенсии рассказал, как защитить детей от АУЕ

Популярность среди молодежи запрещенного в России движения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ) связана с отсутствием, или недоступностью для большинства жителей страны другого досуга. Чтобы защитить детей от криминальной романтики, государству следует работать в этом направлении. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказал конфликтолог, автор книги «Исповедь русского гангстера» Михаил Орский.
«Это вопрос не только досуга, но и вопрос того, у кого есть возможность оплачивать тренировки детей в секциях. Это вопрос к государству, а не к правоохранителям. Государство, открывайте спортивные секции, открывайте кружки, и дети пойдут туда, а не в АУЕ», — заявил Орский.
Писатель привел в пример Советский союз, во главе которого стояла некая идеология. Современные же подростки воспитаны на фильмах и сериалах, которые зачастую романтизируют преступный мир.
Ранее Михаил Орский заявил, что запрещенное на территории РФ движение «АУЕ» придумали рэперы и школьники. По его словам, преступный мир к самому движению не имеет никакого отношения.
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