В Беларуси военные нашли тайники протестующих с «оружием»

В Беларуси военные обнаружили тайники протестующих с кольями, прутьями и горючими смесями. Об этом заявил начальник главного управления идеологической работы Минобороны страны Леонид Касинский.
«Проводя различные мероприятия в рамках обеспечения безопасности, наши военнослужащие находили массу различных тайников. С заготовленными прутами, заостренными кольями. На крышах домов — мешки с камнями, покрышки, горючие жидкости. Кто-то потом говорит, что это все было для мирных протестов, мирных демонстраций», — цитирует Касинского РИА «Новости».
Кризис в Белоруссии начался после объявления результатов выборов 9 августа. Власти заявили о победе Лукашенко с результатом в 80%. Многие посчитали итог сфабрикованным. В ответ на митинги было задержано более пяти тысяч человек. Поступало множество сообщений о жестоких избиениях задержанных. В разговоре с URA.RU политолог Дмитрий Болкунец отметил, что для действующего президента Александра Лукашенко люди, придерживающиеся противоположных взглядов, являются врагами.
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