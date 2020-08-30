30 августа 2020

В Беларуси военные нашли тайники протестующих с «оружием»

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города, камни на асфальте
На крышах домов нашли камни и горючие смеси Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
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Протесты в Белоруссии

В Беларуси военные обнаружили тайники протестующих с кольями, прутьями и горючими смесями. Об этом заявил начальник главного управления идеологической работы Минобороны страны Леонид Касинский.

«Проводя различные мероприятия в рамках обеспечения безопасности, наши военнослужащие находили массу различных тайников. С заготовленными прутами, заостренными кольями. На крышах домов — мешки с камнями, покрышки, горючие жидкости. Кто-то потом говорит, что это все было для мирных протестов, мирных демонстраций», — цитирует Касинского РИА «Новости».

Кризис в Белоруссии начался после объявления результатов выборов 9 августа. Власти заявили о победе Лукашенко с результатом в 80%. Многие посчитали итог сфабрикованным. В ответ на митинги было задержано более пяти тысяч человек. Поступало множество сообщений о жестоких избиениях задержанных. В разговоре с URA.RU политолог Дмитрий Болкунец отметил, что для действующего президента Александра Лукашенко люди, придерживающиеся противоположных взглядов, являются врагами.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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