Студента ВШЭ Жукова, участвовавшего в протестах, избили. Сторонники перестарались с гримом. ФОТО

31 августа 2020 в 00:39 Размер текста - 17 +

На Егора Жукова напали неизвестные Фото: Instagram, Егор Жуков На судента Высшей школы экономики Егора Жукова, получившего условный срок за участие в массовых беспорядках во время митингов в Москве, напали двое неизместных. Молодого человека сильно избили, он дает показания полиции. Очевидцы сообщили, что на Жукова напали «двое титушек», которые затем скрылись с места преступления на самокатах, сообщается в Telegram-канале «Команда Жукова». «Сейчас Егор находится в ОВД по можайскому району и ожидает бригаду скорой помощи. Несмотря на многочисленные травмы, Егор сохраняет спокойствие и даже отшучивается о произошедшем», — сообщил в мессенджере пресс-секретарь «Команда Жукова» Стас Топорков. На первом фото, выложенном в Telegram-канале спустя несколько минут после нападения, у активиста больше разбита левая сторона лица, однако на фото из помещения следы избиения видны уже на правой стороне. В июле Егор Жуков был одним из участников несанкционированной акции протеста в поддержку незарегистрированных депутатов на выборы в Мосгордуму. Позже преследование по этому делу было прекращено, и тогда студенту предъявили обвинение в публичных призывах к экстремизму. Поводом для обвинения Жукова стали ролики, опубликованные им в YouTube. В итоге суд приговорил его к трем годам условного срока. Во время разбирательства Жуков заявил, что что хотел бы возглавить Россию. Он также отметил, что политическая деятельность для него является делом «всей жизни». Студента сильно избили, он дает показания в ОВД Фото: Telegram-канал «Команда Жукова» Спустя несколько минут следы избиения больше заметны уже на другой стороне лица Фото: Telegram-канал «Команда Жукова» Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.