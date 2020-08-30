На судента Высшей школы экономики Егора Жукова, получившего условный срок за участие в массовых беспорядках во время митингов в Москве, напали двое неизместных. Молодого человека сильно избили, он дает показания полиции.
Очевидцы сообщили, что на Жукова напали «двое титушек», которые затем скрылись с места преступления на самокатах, сообщается в Telegram-канале «Команда Жукова». «Сейчас Егор находится в ОВД по можайскому району и ожидает бригаду скорой помощи. Несмотря на многочисленные травмы, Егор сохраняет спокойствие и даже отшучивается о произошедшем», — сообщил в мессенджере пресс-секретарь «Команда Жукова» Стас Топорков.
На первом фото, выложенном в Telegram-канале спустя несколько минут после нападения, у активиста больше разбита левая сторона лица, однако на фото из помещения следы избиения видны уже на правой стороне.
В июле Егор Жуков был одним из участников несанкционированной акции протеста в поддержку незарегистрированных депутатов на выборы в Мосгордуму. Позже преследование по этому делу было прекращено, и тогда студенту предъявили обвинение в публичных призывах к экстремизму. Поводом для обвинения Жукова стали ролики, опубликованные им в YouTube. В итоге суд приговорил его к трем годам условного срока. Во время разбирательства Жуков заявил, что что хотел бы возглавить Россию. Он также отметил, что политическая деятельность для него является делом «всей жизни».
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