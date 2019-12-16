Егор Жуков обжаловал свой приговор

Студент Высшей школы экономики (ВШЭ) Егор Жуков, получивший три года условного срока за призывы к экстремизму через интернет, подал апелляцию на приговор. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.
«[Защита] просит приговор отменить, уголовное дело прекратить», — написал Чиков. Интересы Жукова представляет адвокат «Агоры» Леонид Соловьев.
В июле Егор Жуков был одним из участников несанкционированной акции протеста в поддержку незарегистрированных депутатов на выборы в Мосгордуму. Позже преследование по этому делу было прекращено, и тогда студенту предъявили обвинение в публичных призывах к экстремизму. Поводом для обвинения Жукова стали ролики, опубликованные им в YouTube.
Эксперт ФСБ РФ Александр Коршиков, проводивший экспертизу видео Жукова, пришел к выводу, что блогер в своих выступлениях подталкивал аудиторию к насильственным действиям, напоминает