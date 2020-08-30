30 августа 2020

Оппозиция Беларуси решила свергнуть власть с помощью школьников

© Служба новостей «URA.RU»
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Первый экзамен в рамках основного периода сдачи ЕГЭ в школе № 208. Екатеринбург, учебный класс, егэ, ученики, подростки, экзамен, школьный класс, дети, школа, школьники, единый государственный экзамен, маска на лицо, ученики школы
Белорусов призывают оказывать тотальное давление на школы Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Протесты в Белоруссии

Оппозиция Беларуси решила привлекать школьников и их родителей для политического переворота в стране. Инструкцию для белорусов опубликована в Telegram-канале Nexta.

Жителей страны призывают совершить народную школьную реформу, переводить детей на домашнее обучение или в частные школы. Если оба варианта не подходят, белорусам советуют оказывать тотальное давление на администрации государственных школ.

«Если ваша школа относится к большинству, где фальсифицировали выборы, то вам пора вернуть власть над своими детьми. Вызывайте на ковер виновных директоров и учителей, требуйте на камеру ответа, почему они пошли на преступление против народа», — сказано в сообщении.

Родителям рекомендуют отказаться от сдачи денег на школьные нужды, игнорировать любые государственные активности, не отпускать детей на олимпиады, не посещать родительские собрания, а вокруг школы советуют расклеить листовки с портретами преподавателей, «которые украли голос народа». В инструкции также сказано, что студенты должны устроить забастовку и выйти из всех провластных организаций.

Массовые протесты в Белоруссии начались 9 августа, после президентских выборов. Центризбирком республики признал победу действующего президента страны Александра Лукашенко. 17 августа по инициативе экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской в стране создан Координационный совет.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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