Оппозиция Беларуси решила свергнуть власть с помощью школьников

Оппозиция Беларуси решила привлекать школьников и их родителей для политического переворота в стране. Инструкцию для белорусов опубликована в Telegram-канале Nexta.
Жителей страны призывают совершить народную школьную реформу, переводить детей на домашнее обучение или в частные школы. Если оба варианта не подходят, белорусам советуют оказывать тотальное давление на администрации государственных школ.
«Если ваша школа относится к большинству, где фальсифицировали выборы, то вам пора вернуть власть над своими детьми. Вызывайте на ковер виновных директоров и учителей, требуйте на камеру ответа, почему они пошли на преступление против народа», — сказано в сообщении.
Родителям рекомендуют отказаться от сдачи денег на школьные нужды, игнорировать любые государственные активности, не отпускать детей на олимпиады, не посещать родительские собрания, а вокруг школы советуют расклеить листовки с портретами преподавателей, «которые украли голос народа». В инструкции также сказано, что студенты должны устроить забастовку и выйти из всех провластных организаций.
Массовые протесты в Белоруссии начались 9 августа, после президентских выборов. Центризбирком республики признал победу действующего президента страны Александра Лукашенко. 17 августа по инициативе экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской в стране создан Координационный совет.
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