Фургалу не могут предъявить обвинение в убийстве

Сергей Фургал, как считают следоваители, хорошо платил хабаровским силовикам Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Губернатора Фургала подозревают в организации убийств

Бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, который два месяца находится в СИЗО, не могут предъявить обвинение в убийстве бизнесмена Евгения Зори. Как выяснилось, еще 15 лет назад отдел горпрокуратуры Хабаровска признал Фургала непричастным к преступлению. Отменить это решение теперь сможет только Мосгорсуд.

Зоря, специализировавшийся на торговле продуктами, был расстрелян в 2004 году в центре Хабаровска после затяжного конфликта с Фургалом из-за цеха бывшего завода железобетонных изделий, пишет « Коммерсант ». По версии СКР, после того как Зоря в суде доказал свои права на цех, Фургал решил физически устранить конкурента. Однако обвинить экс-губернатора в этом преступлении невозможно. Как пояснила представитель СКР Светлана Петренко, сразу после убийства Фургала с его напарником Николаем Мистрюковым задержали, но спустя два дня отпустили из-за отсутствия доказательств.

Неофициально близкие к расследованию источники сообщили, что лояльность хабаровских следователей к Фургалу имела коррупционную подоплеку. Говорят, что он выплачивал силовикам чуть ли не зарплату, заставляя скрывать улики и оказывать давление на свидетелей. Некоторые из них признались во взятках от Фургала, но ти признания до сих пор не дают СКР права проигнорировать сомнительное постановление хабаровского следователя от 2004 года. Сделать это можно только в суде.

Примечательно, что в 2005 году Фургал организовал расстрел своего компаньона Олега Булатова и попытался устранить конкурента Александра Смольского. По этим преступлениям он тогда даже не рассматривался в качестве подозреваемого.

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