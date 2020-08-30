Кадыров призвал белорусов поддержать Лукашенко

Рамзан Кадыров напомнил белорусам о печальных последствиях протестов в Чечне Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил белорусам поддержать победившего на выборах президента Белоруссии Александра Лукашенко. Он напомнил, что именно Лукашенко сделал Беларусь процветающим государством.

Кадыров в своем Telegram-канале призвал граждан Белоруссии «не поддаваться на провокации» и «не спешить свергать действующую власть». «К сожалению, не все ценят и дорожат достигнутыми прекрасными результатами. Сегодня мы видим, что некоторые силы стараются разрушить мир и порядок в Беларуси. Подобные действия и в целом лозунги, как правило, приводят к кровопролитию и к затяжному кризису, приводящему в упадок страну», — написал глава Чечни. Он отметил, что в его республике дважды пережили подобные события, после чего люди остались калеками, а города стояли в руинах. «Пользуясь случаем, я прошу народ Беларуси поддержать в эти трудные дни своего президента и дать отпор силам, заинтересованным во внутреннем расколе братского нам государства», — добавил Кадыров.

Протесты в Белоруссии происходят с 9 августа после оглашения результатов президентских выборах, на которых Лукашенко по данным ЦИК страны набрал 80% голосов. Оппозиция призывает его уйти в отставку и провести в стране новые выборы. По разным данным во время протестов в Белоруссии погибли от четырех до шести человек.

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