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Житель Перми выиграл полмиллиарда рублей в лотерею. Это абсолютный рекорд «Гослото»

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермяк выиграл в «Гослото «4 из 20» более 545 миллионов рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пермяк выиграл в лотерею более 500 миллионов рублей, сообщает пресс-служба «Столото». Такая сумма стала рекордной за всю историю проведения лотерей «Гослото».

«30 августа житель Перми стал мультимиллионером. Он выиграл суперприз «Гослото «4 из 20» — 545 947 491 рубль. Это рекордный выигрыш в истории лотерей «Гослото»», — сообщает «Столото». Отмечается, что пермяк купил билет в мобильном приложении за 200 рублей.

По правилам «Гослото «4 из 20» участник лотереи должен отметить в двух полях четыре числа от 1 до 20. При угадывании четырех чисел в обоих полях, победитель может получить многомиллионный приз.

URA.RU рассказывало, что житель Перми в сентябре 2019 года выиграл 2,8 миллиона рублей, купив билет за 40 рублей. Тогда в одной из лотерей «Гослото» пермяк угадал пять из шести чисел.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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