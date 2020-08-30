Директору областного департамента цен и тарифов Ирине Гагариной грозит штраф или дисквалификация на 3 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Директора департамента госрегулирования цен и тарифов Курганской области Ирину Гагарину накажут из-за неверных энерготарифов. Об этом URA.RU сообщили в управлении общественных связей ФАС России.

Антимонопольщики возбудили административное дело. Зауральский департамент в нарушение законодательства установил тарифы ниже, чем определило ведомство. Еще в марте 2020 года ФАС РФ обязала регулятора устранить нарушения, однако чиновники до сих пор этого не сделали. «Возбуждено дело об административном правонарушении по части 5 статьи 19.5 КоАП (невыполнение в срок законного предписания — ред.) РФ в отношении должностного лица — директора департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области и проведении административного расследования», — сообщили в ФАС РФ. Соратнице губернатора Вадима Шумкова грозит штраф в размере 50 тыс. рублей либо дисквалификация на срок до 3 лет. Сама Гагарина на звонки на сотовый телефон не ответила.

Ранее URA.RU сообщало, что антимонопольщики для каждого субъекта устанавливают предельные уровни тарифов, в рамках которых свой тариф устанавливает профильный департамент региона. В Курганской области регулятор поставил тариф ниже согласованного ФАС. Расчеты чиновников не получили экономического обоснования, после предписания антимонопольщиков тарифы не были изменены.

По закону, при подобном нарушении энергокомпания «Восток» (гарантирующий поставщик электроэнергии) вынуждена выставлять счета по максимальной ставке, установленной ФАС. Первые платежки с такими расчетам курганцы получат в сентябре — рост тарифа составит более 5%. При этом, если бы чиновники использовали минимальную планку антимонопольной службы, тариф вырос бы на 3,3%.