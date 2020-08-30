Александр Высокинский рассматривает резюме бюджетников, которые могут помочь ему на довыборах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский включился в переговоры о кандидатах на довыборы в гордуму, которые намечены на конец ноября. Чтобы расширить список лояльных ему депутатов, мэр запустил кастинг среди бюджетников — директоров школ и врачей, — сообщили URA.RU несколько источников в городских структурах власти.

«[Начальник департамента образования Екатерина] Сибирцева подготовила резюме потенциальных кандидатов (директоров школ Ленинского и Верх-Исетского районов), сейчас их изучает глава [города]. Также обсуждаются имена медработников, которые могут быть на слуху», — поделился инсайдер, не называя фамилий. Пресс-секретарь Высокинского Анатолий Карманов обещал предоставить URA.RU пояснение по теме позднее. Сибирцева, в свою очередь, воздержалась от комментариев.

В августе депутаты лишили мандатов Елену Дерягину (избиравшуюся в 2018 году от Ленинского района), которая скончалась в начале июля, и Олега Кагилева (Верх-Исетский округ), осужденного на семь лет колонии за взятку. Имена их преемников станут известны по итогам довыборов, которые, предположительно, состоятся 22 ноября.

Ранее URA.RU сообщало, что своих кандидатов на довыборы также намерен представить авторитетный бизнесмен, оппонирующий главе Екатеринбурга. Так, ожидается, что в ближайшее время он попытается согласовать с руководством региона выдвижение предпринимателя Виталия Чачина (Ленинский округ). Будет ли с его стороны выдвинут кандидат по Верх-Исетскому округу, пока не известно.