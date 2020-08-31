Оппозиционная коалиция в Черногории нацелена на развитие отношений с РФ Фото: Наталия Вершинина © URA.RU

Победа оппозиции на выборах в Черногории может обернуться экономической выгодой для России. РФ будет проще работать с балканскими странами, а также появится возможность расширить географию поставок газа. Таким мнением в беседе с корреспондентом URA.RU поделился доктор политических наук, профессор Тихоокеанского государственного университета Илдус Ярулин.

«Мы можем столкнуться с тем, что в Черногории произойдет радикальная смена власти и смена ориентиров. Тогда в перспективе будет союз с Сербией и появится коалиция, заинтересованная в развитии отношений с Россией. Это подарок судьбы, если так получится», — заявил Ярулин. Он уточнил, что РФ, в случае победы получит экономическую выгоду. В частности будет проще работать на Балканах, так как сейчас политические отношения осложнены. Также появится возможность поправить положение с поставкой газа в Европу, отметил эксперт.

Политолог выразил надежду, что оппозиция действительно создаст коалицию и глава лидер «Демократическая партия социалистов» Черногории Мило Джуканович ушел. В противном случае нужно сделать все возможное, чтобы переход власти был мирным. Ярулин выразил надежду, что Черногория не повторит судьбу Белоруссии и те события, которые происходят сейчас.

По результатам обработки 98,55% бюллетеней на парламентских выборах в Черногории лидирует правящая «Демократическая партия социалистов», передает «Национальная служба новостей». Она набирает 35,12% голосов. Оппозиционная платформа «За будущее Черногории» — 32,52%. Ранее ее лидер Здравко Кривокапич заявил о «падении режима», пишет RT. По его словам, оппозиция намерена создать коалиционное правительство экспертов, которое отправит в отставку лидера страны Мило Джукановича.

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