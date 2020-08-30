На скандальный курганский полигон силовики пришли с проверкой

Руководство скандального курганского полигона пожаловалось на медотходы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На МУП «Шуховский полигон» прошла проверка силовиков по заявлению директора Сергея Гонтаренко по поводу выгрузки медицинских отходов компанией «Новый ресурс». Результаты оказались неожиданными — силовики выявили нарушения в работе самого МУП. Об этом URA.RU рассказали инсайдеры, знакомые с ситуацией.

«Гонтаренко написал заявление в полицию на „Новый ресурс“, что компания завезла на полигон медицинские отходы. Тогда сотрудники это сняли на видео и обращение разослали экологам с призывом привлечь внимание общественности. Но виновным оказался сам полигон», — рассказал инсайдер.

Со слов второго источника, проверка показала, что полигон не имел права принимать отходы, если они не соответствуют заявленному классу опасности. «Есть инструкция, где говорится, что если есть сомнения в отходах, то полигон обязан заставить перевозчика вывезти их за свой счет с территории МУП. А это не было сделано», — уточнил инсайдер. С его слов, силовики возбудили уголовное дело по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил».

Представитель «Нового ресурса» Эдуард Шашков пояснил URA.RU, что претензии от МУП в компанию не поступали. О них перевозчик узнал от надзорных органов. «Были запросы, мы на них ответили. В полиции дали пояснения и приложили маршрут автомобиля с данными ГЛОНАСС. Компания не несет ответственность за отходы, лишь за их перемещение», — уточнил Шашков. По его словам, владельцем отходов являются учреждения, которые их образовали. А после захоронения — полигон.

В пресс-службу УМВД России по Курганской области и в администрацию Кургана (которой подчиняется МУП), направлены запросы. На момент публикации ответы не поступили.

В отношении МУП «Шуховский полигон», на котором хранятся ядовитые отходы, возбуждено уголовное дело. Там выявлено превышение содержания пестицидов и фенола.