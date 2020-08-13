Курганский полигон принял медицинские отходы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганское МУП «Шуховский полигон» от имени директора Сергея Гонтаренко разослало письма общественникам с просьбой о помощи. На территории полигона выгрузили медицинские отходы. О письме и видео URA.RU рассказал директор ООО «Эко Технопарк» Сергей Завьялов.

«Шуховский полигон обратился с просьбой привлечь общественное внимание к размещению ООО „Новый ресурс“ медицинских отходов на полигоне. Мы запросили визит с целью разобраться», — уточнил Завьялов. По его информации, письма направлены в несколько экологических организаций.

Полигон предоставил видео, на которых машина выгружает медицинскую одежду и простыни. Представитель полигона комментирует, что производится разгрузка.

«Если вы видите, что выгружают недопустимые к размещению отходы, то почему не прекратили выгрузку, не вызвали представителя, не организовали вывоз силами виновного, а храните отходы до сих пор?», — поделился Завьялов. В мэрии по поводу обращения Гонтаренко обещали уточнить в ближайшее время.

Представитель «Нового ресурса» Эдуард Шашков пояснил URA.RU, что автомобиль выгружал отходы на полигон по договору. «Это одноразовые простыни класса А, допускается их захоронение. Нам ни один контрольно-надзорный орган по этому поводу вопросы не задавал. Оснований не будет», — считает Шашков.

Отходы сортирует медучреждение. «Новый ресурс» при этом доставляет мусор на полигон в соответствии с документами. «Это видение Гонтаренко. Он считает, что я имею отношение к давлению на полигон, что не так», — уточнил Шашков.

Скандалы вокруг Шуховского полигона не прекращаются. Экс-сотрудники рассказали о захоронении 25 тонн отходов. В воде и воздухе обнаружено превышение вредных веществ.