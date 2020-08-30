Глава ЯНАО оказался одним из самых обедневших губернаторов России

Дмитрий Артюхов занял четвертую строчку в рейтинге по потерянным доходам Фото: Артем Черемисов © URA.RU

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов вошел в пятерку глав российских регионов, которые за год стали беднее других. Доходы Артюхова упали в два раза — на 30 млн рублей с лишним. URA.RU сообщало, что это связано с курсом ямальского губернатора на сокращение зарплат высших чиновников.

По сравнению с 2019 годом, глава ЯНАО заработал на 34,2 млн рублей меньше. Среди самых обедневших российских губернаторов Артюхов занимает четвертое место. Его опережают Валерий Лимаренко с Сахалина (потерял 50,2 млн рублей) и Сергей Цивилев из Кемеровской области (59,3 млн рублей). Больше всех в России потерял губернатор Липецкой области Игорь Артамонов — он стал беднее на 150 млн рублей.

Несмотря на ощутимые потери, Артюхов одновременно вошел в десятку самых зарабатывающих губернаторов. С доходом в 30,7 млн рублей он занял восьмое место. Лидером стал глава Оренбургской области Денис Паслер, заработавший за год 202 млн рублей.

Доходы Артюхова за 2019 год существенно сократились, потому что он решил лично пересмотреть зарплаты руководства ЯНАО, сообщали источники URA.RU. Сам губернатор не стал исключением, из-за чего его заработок упал с 64 до 30 млн рублей. Эта же участь ждала и его ближайших соратников: например, первый замгубернатора Алексей Ситников заработал 23 млн рублей, а годом ранее — 66 млн рублей.