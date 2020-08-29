Паслер стал самым богатым российским губернатором

Денис Паслер за год заработал более 200 миллионов рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Оренбургской области Денис Паслер стал самым богатым губернатором в 2020 году. Согласно отчетам о доходах, Паслер уже второй год подряд опережает коллег по величине заработка.

«Первое место по доходам занял губернатор Оренбургской области Денис Паслер — 202,2 миллиона рублей. Господин Паслер не указал источники дохода», — передает данные из декларации о доходах губернаторов « Коммерсант» . Ранее Денис Паслер возглавлял правительство Свердловской области. В 2016 году он ушел в отставку по собственному желанию.

Глава Чечни Рамзан Кадыров занял второе место среди самых богатых глав регионов. Его заработок составил 147,9 миллиона рублей. Кадыров впервые оказался в топе наиболее богатых губернаторов, год назад его доход составлял всего 7,8 миллиона рублей. На третьем месте губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он заработал 68,9 миллиона рублей. Воробьев удерживает третье место в топе уж третий год.

Самые низкие доходы оказались у главы Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова (1 миллион рублей за год). Также в тройку губернаторов с наиболее маленькими доходами вошли глава Калмыкии Бату Хасиков (1,2 миллиона рублей за год) и глава Ивановской области Станислав Воскресенский (1,3 миллиона рублей за год).

21 августа выяснилось, кто из столичных чиновников самый богатый. Им оказался глава департамента транспорта Максим Ликсутов, пишет телеканал 360. При этом мэр Москвы Сергей Собянин за год получил меньше всех остальных столичных сотрудников правительства.

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