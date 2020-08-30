Жители утверждают, что дорогу на Придорожный превратили в склад для отсыпного грунта (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители поселка Придорожный в пригороде Кургана возмущены состоянием одной из дорог, соединяющих их населенный пункт с областным центром. О том, что ее испортили при строительстве асфальтированной дороги к курганскому микрорайону Теплый Стан, они написали на правительственном сайте «Обратись».

«Была песчаная дорога, но во время строительства дороги до Теплого Стана на ней строители складировали отсыпной грунт», — говорится в обращении. Местные жители утверждают, что теперь после дождя по дороге невозможно проехать. Грейдирование ситуацию не исправило. «Прошу отсыпать щебнем или убрать завезенный строителями глинистый песок», — написал автор обращения.

«Складирование каких-либо материалов в период строительства дороги не могло осуществляться, так как по данной дороге постоянно проезжает транспорт», — ответили заявителю в администрации Кетовского района со ссылкой на департамент архитектуры администрации Кургана. Чиновники отметили, что дорога не имеет твердого покрытия, поэтому «увлажнение поверхностного слоя с образованием грязи исключить невозможно».

Дорогу к Теплому Стану строит Варгашинское ДРСП. Дозвониться до руководства компании по номерам, имеющимся в распоряжении URA.RU, не удалось.

Дорога на Теплый Стан считалась одной из самых проблемных в Кургане. Из-за ее состояния водители маршрутных автобусов отказывались ездить в микрорайон. Местные жители за собственные деньги изготовили проект строительства дороги, который они безвозмездно передали в собственность муниципалитета.

Жители Придорожного заявляют, что после дождя по дороге не проехать Фото: obratis.kurganobl.ru

Жители заявляют, что дорогу испортили рабочие Фото: obratis.kurganobl.ru