30 августа 2020
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28 августа 2020

В Кургане при строительстве одной дороги испортили другую. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Жители утверждают, что дорогу на Придорожный превратили в склад для отсыпного грунта (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители поселка Придорожный в пригороде Кургана возмущены состоянием одной из дорог, соединяющих их населенный пункт с областным центром. О том, что ее испортили при строительстве асфальтированной дороги к курганскому микрорайону Теплый Стан, они написали на правительственном сайте «Обратись».

«Была песчаная дорога, но во время строительства дороги до Теплого Стана на ней строители складировали отсыпной грунт», — говорится в обращении. Местные жители утверждают, что теперь после дождя по дороге невозможно проехать. Грейдирование ситуацию не исправило. «Прошу отсыпать щебнем или убрать завезенный строителями глинистый песок», — написал автор обращения.

«Складирование каких-либо материалов в период строительства дороги не могло осуществляться, так как по данной дороге постоянно проезжает транспорт», — ответили заявителю в администрации Кетовского района со ссылкой на департамент архитектуры администрации Кургана. Чиновники отметили, что дорога не имеет твердого покрытия, поэтому «увлажнение поверхностного слоя с образованием грязи исключить невозможно».

Дорогу к Теплому Стану строит Варгашинское ДРСП. Дозвониться до руководства компании по номерам, имеющимся в распоряжении URA.RU, не удалось.

Дорога на Теплый Стан считалась одной из самых проблемных в Кургане. Из-за ее состояния водители маршрутных автобусов отказывались ездить в микрорайон. Местные жители за собственные деньги изготовили проект строительства дороги, который они безвозмездно передали в собственность муниципалитета.

Жители Придорожного заявляют, что после дождя по дороге не проехать
Фото: obratis.kurganobl.ru
Жители заявляют, что дорогу испортили рабочие
Фото: obratis.kurganobl.ru

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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