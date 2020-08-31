На шоу Малахова в смерти самой тяжелой россиянки обвинили сыновей

Малахов поддержал версию участников своей передачи Фото: Личная страница Андрея Малахова в Instagram

Сыновей самой тяжелой россиянки Любовь Нурдиновой, жившей в Тюмени и скончавшейся 1 августа, обвинили в ее смерти. Такую версию на шоу Андрея Малахова «Прямой эфир» озвучил член Общественной палаты РФ Дмитрий Носов, его поддержали еще несколько человек. Эфир передачи опубликован на странице Малахова в соцсети «ВКонтакте». Кроме того, Александра и Алексея заподозрили в сокрытии факта ее смерти от общественности.

«Посмотрев на эту всю картину, на 99 процентов приобретаю уверенность, что это преступники, которые, возможно, умышленно как-то ее убили. Но, как минимум, они сделали все для этого», — сообщил Дмитрий Носов. И предложил прокуратуре, МВД и Следственному комитету начать расследование. Ведущий Андрей Малахов напомнил, что старший сын гражданки отбывал срок в тюрьме.

Девушка Алексея Елена Голубицкая поддержала обвинения в сторону старшего сына, Александра. «Я была уверена, что Саша сведет в могилу свою маму», — заявила она. Участники передачи отметили, что семья Нурдиновой скрыла ее смерть от общественности, а за несколько месяцев до этого оборвала все социальные контакты матери.

По факту смерти Любовь Нурдиновой проводится медицинская экспертиза, сообщил ведущий Андрей Малахов. В пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области отказались от комментариев, отметив, что согласия родственников на разглашение информации по данному случаю нет.

Ранее URA.RU сообщало, что причина смерти самой тяжелой россиянки не разглашается. Незадолго до этого похудевшая на 200 кг Любовь Нурдинова пыталась покончить с собой.