Врач рассказал о последних месяцах жизни самой тяжелой россиянки

Самая тяжелая россиянка в мире Любовь Нурдинова, которая весила 350 кг, после операции по шунтированию желудка пыталась покончить с собой. Об этом рассказал ее врач-хирург, доктор медицинских наук Казбек Аутлев.
«После выписки вес пациентки стабилизировался на уровне 130 килограммов, однако она не знала, чем дальше заниматься. «Она мне сказала: «Я теперь не знаю, как жить»», — рассказал хирург телеканалу «360». По его словам, после выписки она какое-то время была в очень бодром состоянии, однако потом ей стало хуже. После того, как она пыталась покончить с собой, Аутлев привез к ней психотерапевта.
Какое-то время жительница Тюмени чувствовала себя лучше, но потом она полностью отказалась от встреч с психотерапевтом. По словам Аутлева, в последний раз, когда врач с ней общался, она была «абсолютно здоровым человеком». Причина смерти женщины неизвестна. Родственники от комментариев отказались.
Из-за экстремального веса Любовь Нурдинова 18 лет не выходила на улицу. Женщине помогал ее 24-летний сын. В феврале 2020 года историю тюменки рассказал Андрей Малахов в программе «Прямой эфир» на телеканале «Россия-1». Благодаря усилиям врачей и неравнодушных людей Нурдинова похудела почти на 200 килограммов. Чтобы отвезти женщину из квартиры в тюменскую больницу, спасателям пришлось выставить оконные рамы и использовать кран.
Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень», Viber-канале «