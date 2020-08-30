Пермяк, выигравший 545 млн рублей, не выходит на связь

В «Столото» готовы ждать пермяка 3,5 года, чтобы отдать почти полмиллиарда рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пермяк, выигравший 30 августа 545 млн рублей в «Гослото «4 из 20», до сих пор не обратился за деньгами. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Столото». Там уточнили, что обычно люди обращаются за выигрышами в течение одной-двух недель.

«Победитель пока не выходил с нами на связь. Но мы очень ждем его в Лотерейном центре в Москве для оформления выигрыша», — рассказали URA.RU в пресс-службе «Столото».

Там пояснили, что выигрыш житель Перми сможет получить в течение 180 дней с момента обращения. Также с него автоматически будет удержан подоходный налог в размере 13% (около 71 млн рублей). Таким образом, житель Перми сможет получить почти 475 млн рублей.

Если же победитель не объявится в ближайшие шесть месяцев, то у него есть шанс получить деньги еще в течение трех лет, но придется объяснить причину пропуска. «Если победитель не обратится за выигрышем в течение трех с половиной лет, то вся сумма в полном объеме будет перечислена в бюджет Российской Федерации», — уточнили в пресс-службе «Столото».

URA.RU рассказывало, что 30 августа житель Перми выиграл 545 947 491 рублей в лотерею «Гослото «4 из 20», угадав все числа в двух полях билета. Его выигрыш стал рекордным за всю историю проведения российских лотерей.