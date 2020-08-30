Во время карантина в Кургане выросли цены на жилье

В Кургане выросли цены на однокомнатные и двухкомнатные квартиры Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Кургане растут цены на однокомнатные и двухкомнатные квартиры. Об этом в отчете сообщают аналитики компании «БК_Недвижимость». В 2020 году рост цен начался в апреле—мае, когда были введены ограничения, связанные с коронавирусом.

«Однокомнатные и двухкомнатные подорожали за указанный срок [с августа 2019 года по июль 2020 года] на 4,3% и 3,0% соответственно», — указано в отчете за июль, касающемся рынка вторичного жилья. При этом в компании отмечают, что трехкомнатные квартиры стали дешевле на 0,9%.

По данным компании, в июле 2020 года кв. метр в однокомнатной квартире стоил 40,9 тыс. рублей, в двухкомнатной — 37,3 тыс. рублей. Год назад данная недвижимость стоила 39,1 тыс. рублей и 36,2 тыс. рублей за кв. метр соответственно. «Полагаем, что в следующем месяце тенденция плавного повышения стоимости на рынке вторичного жилья в городе Кургане сохранится», — добавили в компании.

Аналитика агентства «Этажи» отличается. По их данным, однокомнатные квартиры в Кургане стоили в июле 38669 рублей, двухкомнатные — 36080 рублей за кв. метр. С декабря 2019 года цены на данное жилье не изменились более чем на 300 рублей за кв. метр.

В июне Курганская область заняла 55 место по доступности жилья в России. В регионе семье потребуется минимум 7,7 лет, чтобы купить квартиру за 2,2 млн рублей (средняя стоимость жилья площадью 60 кв. метров).