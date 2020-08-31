Писатель Крапивин просит выписать его из больницы

Писатель просит отпустить его домой Фото: Анна Майорова © URA.RU

Екатеринбургский 81-летний писатель Владислав Крапивин по-прежнему находится в ОКБ № 1 в тяжелом состоянии. Он устал от больницы и просится домой.

«Он в сознании, просится домой, но пока врачи не позволяют — он по-прежнему в тяжелом состоянии. Он там не один, рядом с ним круглосуточно по очереди дежурят сыновья Павел и Алексей. Врачи установили, что Владислав Петрович все-таки переболел коронавирусом, и именно он спровоцировал осложнение всех старых болячек: это и диабет, и сердце, и перенесенные на ногах инсульты», — рассказала URA.RU невестка писателя Лариса Крапивина.

Ранее URA.RU писало, что в конце июля литератора госпитализировали с подозрением на инсульт. Позднее врачи заподозрили у него и коронавирус, но он тогда не подтвердился. 7 августа Крапивина выписали, хотя его состояние было еще хуже, чем до госпитализации. После разразившегося скандала 12 августа к Крапивину приехали врачи и приняли решение о срочной госпитализации в ОКБ № 1. Писателя прооперировали и поместили в реанимацию.