Пермские школы скрывают, чем будут бесплатно кормить детей

Многие пермские школы не опубликовали новые варианты меню с бесплатным питанием Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Пермские школы не спешат раскрывать перечень блюд, которыми будут бесплатно кормить учеников младших классов. По данным URA.RU, только одна из 15 пермских школ опубликовала до 1 сентября варианты меню, как того потребовал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«„Правильный завтрак“: закуска, крупяное, яичное или творожное блюдо, фрукты, горячий напиток, кисломолочный продукт, хлеб. Завтрак „Переменка“: закуска, второе горячее блюдо из крупы, творога, яйца, мяса говядины, мяса птицы, рыбы, горячий напиток, кисломолочный продукт, фрукт, хлеб», — предлагает два вида бесплатных завтраков для детей 7-11 лет пермская школа № 9 им. А.С. Пушкина. Также есть еще один завтрак для детей с диабетом и два вида бесплатных обедов.

На сайтах школ № 101, 102, 32, 114, 82, 134, 22, 116, 42, 28, 131, а также «Точка», «Город дорог», «Траектория» (выбор школ редакция произвела случайным образом) данные о вариантах меню в рамках бесплатного питания младшеклассников обнаружить не удалось. Если данные о питании и опубликованы на сайтах, то относятся они к прошлым периодам.

В министерстве образования Пермского края сообщили URA.RU, что контроль за публикациями вариантов меню (в срок до 1 сентября) возложен на муниципалитеты. «С 1 сентября в образовательных организациях начинает действовать меню для школьников на осенне-зимний период, которое согласовано с Роспотребнадзором. До начала занятий меню будет опубликовано на сайтах школ. Занятия в школах начнутся 2 сентября», — сообщили URA.RU в департаменте образования Перми.