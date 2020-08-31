31 августа 2020

Экономист объяснил, каким банкам не стоит доверять сбережения

© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги не стоит доверять банкам, которые предлагают аномально высокую доходность Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Экономический кризис 2020

Банки, которые предлагают вклады с аномально высокой доходностью, ненадежны. Так считает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

«Дело в том, что к небольшим банкам, которые открывают вклады под проценты выше среднего, могут применить определенные санкции за недобросовестную конкуренцию и демпинг», — сказал Кричевский агентству «Прайм».

Если банк предлагает ставку выше среднерыночной, это повод задуматься о том, будет ли возможно получить деньги до банкротства кредитной организации. Кричевский отметил, что получать средства через Агентство по страхованию вкладов довольно долго и сложно. Специалист советует обратить внимание на долгосрочные вклады — на них больший процент во всех без исключения банках.

Ранее сообщалось, что мошенники придумали новый способ воровать деньги с банковских счетов. Для этого используют Систему быстрых платежей (СБП). Кроме этого, юрист Анатолий Миронов заявил, что чаще всего к хищению денег со вкладов причастны сотрудники банков.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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