Экономист объяснил, каким банкам не стоит доверять сбережения

Банки, которые предлагают вклады с аномально высокой доходностью, ненадежны. Так считает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.
«Дело в том, что к небольшим банкам, которые открывают вклады под проценты выше среднего, могут применить определенные санкции за недобросовестную конкуренцию и демпинг», — сказал Кричевский агентству «Прайм».
Если банк предлагает ставку выше среднерыночной, это повод задуматься о том, будет ли возможно получить деньги до банкротства кредитной организации. Кричевский отметил, что получать средства через Агентство по страхованию вкладов довольно долго и сложно. Специалист советует обратить внимание на долгосрочные вклады — на них больший процент во всех без исключения банках.
Ранее сообщалось, что мошенники придумали новый способ воровать деньги с банковских счетов. Для этого используют Систему быстрых платежей (СБП). Кроме этого, юрист Анатолий Миронов заявил, что чаще всего к хищению денег со вкладов причастны сотрудники банков.
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