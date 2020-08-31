Число безработных в РФ выросло почти в 1,5 раза за время пандемии

Вместе с тем реальные доходы граждан упали сразу на 8% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

За время пандемии коронавируса число безработных в России выросло на 40% по сравнению с 2019 годом, приблизившись к отметке в 5 млн человек. Об этом сообщается в проекте единого плана правительства по достижению национальных целей развития РФ до 2024 года.

«За год, относительно июля 2019 года, численность безработных в России выросла на 40,6% и составила 4,73 млн человек», — пишет РБК со ссылкой на документ. Уточняется, что уровень безработицы в России в июле вырос до 6,3% от всей рабочей силы.

В документе также указаны другие последствия карантина для работающих россиян — каждому второму работнику в России сократили зарплату, многим приходилось работать неполный день или уходить в неоплачиваемые отпуска. Все это привело к тому, что доходы домохозяйств резко снизились, а уровень бедности вырос. Так, во втором квартале 2020 года реальные доходы, которыми располагают россияне, сократились сразу на 8% в сравнении с этим же периодом в 2019 году.

Ранее сообщалось, что по данным Росстата, в пандемию работы лишились как минимум 800 тысяч россиян. Рост безработицы из-за коронавируса в основном затронул крупные города и регионы, передает телеканал 360.

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