Челябинские приставы арестовали активы кандидата в депутаты

Суд наложил арест на активы Тадия Уминского Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Судебные приставы Челябинской области арестовали активы кандидата в горсобрание Миасса Тадия Уминского из-за долга в 13,6 млн рублей. Арбитражный суд Красноярского края привлек его к субсидиарной ответственности по долгу фирмы «УралазТехноЦентр» автозаводу «Урал» (Миасс).

«Наложить арест на любое имущество», — говорится в решении суда. Под арест попала доля Уминского в УК «Кристал Сервис» (Миасс). «Оспариваем решение. Оно было вынесено без нашего участия, — заявил URA.RU Уминский. — В системе суда произошел сбой, и заседание прошло раньше назначенной даты. По субсидиарной ответственности ситуация спорная и точку поставит суд».

«УралазТехноЦентр» создан в мае 2012 года, зарегистрирован в Красноярске. Уминский был директором и владельцем. Фирма поставляла в Красноярск из Миасса продукцию «Урала» и задолжала заводу более 13 млн рублей. В декабре Уминский передал актив жительнице Миасса Маргарите Хоминой.

Саму фирму обанкротили по иску автозавода. «Хомина попала под уголовку, но суд установил, что она была номинальным руководителем, — рассказал URA.RU источник в Миассе. — Автозавод добился, чтобы ответственность нес именно Уминский».

Уминский известен СМИ с сентября 2016 года, когда мэр Миасса Геннадий Васьков, ныне отбывающий срок за коррупцию, назначил его вице-мэром. У Уминского была судимость, а для работы вице-мэром не имелось стажа. По требованию прокуратуры его уволили. Выборы в горсобрание, в которых участвует Уминский, самые конкурентные в регионе, а сам Миасс остается самым проблемным городом области.