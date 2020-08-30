Челябинский губернатор отправится в самый проблемный город

Алексей Текслер продолжает поездки по области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Челябинской области-2020

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер продолжает инспектировать города и районы региона. Наступившую неделю он также проведет в командировках и начнет с поездки в Коркинский район, заявили URA.RU в пресс-службе Текслера. Источник в резиденции губернатора сообщил, что в планах также значится посещение Миасса, самого проблемного, с политической точки зрения, города региона.

«31 августа губернатор посетит Коркинский район. Он проведет встречу с главой района Натальей Лощининой, побывает на крановом заводе и ознакомится с деятельностью предприятия „Стальпром“, — сообщили URA.RU в пресс-службе Текслера. — Кроме того, губернатор посетит ряд социальных объектов».

В пресс-службе главы региона не стали называть, какие города и районы посетит на этой неделе Текслер. Источник URA.RU в губернаторской резиденции озвучил планы Текслера. «Губернатор собирается побывать в Миассе, Златоусте и Кусинском районе, — сообщил инсайдер. — Даты уточняются».

В Челябинской области с 11 по 13 сентября одновременно с выборами в заксобрание региона пройдут выборы в органы местного самоуправления. Самая высокая конкуренция на выборах в Миассе, где на 25 мест в горсобрании претендует 190 кандидатов. 28 августа действующие депутаты горсобрания отказались принять отчет мэра Миасса Григория Тонких. Как сообщают источники в Миассе, этот демарш расценивается как попытка ряда народных избранников «хлопнуть дверью» перед потерей полномочий, которые истекают 13 сентября.