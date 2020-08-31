Губернатор Артюхов придумал новое решение проблемы дорог в ЯНАО

Дмитрий Артюхов анонсировал появление новой дорожной структуры Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В ЯНАО будет создана новая структура, которая займется проблемами дорожного фонда округа. Появление организации анонсировал губернатор Дмитрий Артюхов на встрече с журналистами. По его словам, новое предприятие должно представлять собой сеть филиалов по всему региону.

«Текущее содержание [дорог] требует системной и плановой работы, — заявил Артюхов. — Видится, что это будет наше предприятие, мы его будет развивать, насыщать техникой. Создавать сеть филиалов, которая сегодня есть, но они [филиалы] слабые. И за счет нормальной вооруженности, нормального кадрового состава содержать его в должном виде».

Губернатор ЯНАО отметил, что сделал выводы о необходимости новой структуры после большой поездки по округу. По словам Артюхова, он понял, что в регионе есть некая лояльность к дорожным подрядчикам и нет необходимого контроля за исполнением работ.

На встрече со СМИ ямальский глава объявил, что директор департамента транспорта Максим Першиков отправлен в отставку. Артюхов, как утверждают источники URA.RU, остался недоволен чиновником, которому давал год для отладки всех процессов в сфере дорожного хозяйства. Сейчас правительство ЯНАО будет искать нового главу департамента.