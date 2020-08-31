В Кургане обостряется борьба за землю в жилом районе

В Кургане власти объяснили, зачем забирают стоянку у спортивной организации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганские власти через суд демонтируют стоянку с земли, выделенной для спортивной организации в жилом микрорайоне Заозерный. Решение объясняют долгами арендатора и новой дорогой. Об этом мэрия сообщила URA.RU в ответе на запрос.

«В связи с систематическими нарушениями условий договора, в части несвоевременной оплаты арендной платы, администрация города 11 июля 2019 года в одностороннем порядке отказалась от указанного договора. Отсуженная сумма задолженности за КРОО „Областной центр развития тяжелой атлетики“ составляет свыше 500 тысяч рублей», — написали в мэрии.

Арендатор участка, гендиректор общественной организации Юрий Терещенко (на средства от стоянки он возит детей на соревнования) пояснил, что долги были погашены. При этом в арбитражном суде на заседании по демонтажу стоянки, этот аргумент мэрия не приводит.

В суде поднимается вопрос — откуда демонтировать стоянку, кадастрового номера у участка нет. В мэрии объяснили, что сведения исключены из Единого государственного реестра недвижимости в 2017 году (через год после постановки на учет) участку присвоен статус «Архивный». При этом вновь поставить участок на учет невозможно.

Департамент архитектуры объясняет демонтаж тем, что разрабатывается проект на строительство дороги по Первомайскому проспекту. При этом Терещенко акцентировал, что соседние стоянки власти не демонтируют. В мэрии прокомментировали, что с теми арендаторами заключено соглашение о расторжении договора. По условиям, они съедут при начале строительства. А на месте стоянки, выделенной спортсменам, предусмотрены парковочные карманы.

Схема строительства Первомайского проспекта Фото предоставлено Юрием Терещенко