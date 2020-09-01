Бастующие строители выступают против Лукашенко Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

Минские строители пришли на помощь протестующим белорусским студентам. Участники акции солидарности требуют президента республики Александра Лукашенко покинуть свой пост.

«По улице Орловской в Минске бастующие строители идут в сторону Дворца Независимости. Просят присоединяться», — сообщает telegram-канал «Nexta». Он публикует видео, как по улице идут несколько десятков рабочих, скандирующих: «Уходи».

1 сентября в Минске проходит студенческая акция протеста. Сотруднике ОМОН уже начали задерживать ее участников, уточняет «Ридус». Несколько студентов с красно-белыми флагами оппозиции задержали возле Белорусского государственного университета и площади Победы. Силовики просили студентов разойтись, на что те ответили отказом и заявили, что просто гуляют. К студентам Минского государственного лингвистического университета вышло руководство вуза и заявило, что впустит в здание ОМОН и милицию, если учащиеся не прекратят забастовку.

Самого Лукашенко в Минске в День знаний нет. Однако на фоне студенческих протестов он попытался напугать белорусов, что в стране начнется резня, если к власти придет оппозиция. Массовые протесты в Белоруссии проходят с 9 августа, после того как Центризбирком республики признал победу на выборах действующего президента страны Александра Лукашенко. Первые дни митингов сопровождались жесткими задержаниями со стороны силовиков.

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