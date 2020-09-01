Лукашенко попытался напугать белорусов резней

Президент Белоруссии заявил, что события на Украине покажутся цветочками Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

В Белоруссии начнется резня, если к власти в стране придет оппозиция. С таким заявлением выступил президент республики Александр Лукашенко.

«Это будет не люстрация, как некоторые говорят. Это будет резня. И то, что произошло на Украине, будет цветочками», — приводит слова президента издание «Белта». Лукашенко добавил, что его беспокоит необходимость защитить людей и все то, что «создавалось четверть века своими руками», а не сохранение собственной власти. «Я не хочу, чтобы порезали на куски мою страну, которую я лепил на обломках империи, и не хочу, чтобы порезали честных, порядочных людей, которые работали на это», — резюмировал Лукашенко.

В День знаний студенты в Миске вышли на мирную акцию протеста и солидарности. Участники митинга требуют признать недействительными итоги президентских выборов, прекратить политическое преследование и освободить политзаключенных, передает Life . При этом студенты настаивают, что не намерены срывать учебный процесс в вузах. Протестующих начал разгонять ОМОН, задержаны не менее 20 человек.

Массовые протесты в Белоруссии начались 9 августа, после того как Центризбирком республики признал победу на выборах действующего президента страны Александра Лукашенко. 17 августа по инициативе экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской в стране создан Координационный совет оппозиции. Накануне его активисты решили привлекать школьников и их родителей для политического переворота в стране.

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