В Екатеринбурге нашли ответственного за потоп на улицах

Улица Шефская оказалась затоплена после обильных дождей 17 и 18 августа Фото: Анна Майорова © URA.RU

В МБУ «Водоотведение и искусственные сооружения» (ВОИС) произошла смена руководителя: вместо Александра Репина, который руководил структурой с 2008 года, учреждение возглавил Вячеслав Черемных. Как сообщили URA.RU в пресс-службе городской администрации, Репин покинул должность по собственному желанию. По неофициальной информации, смена главы ВОИС, была недобровольной и связана с потопом на улице Шефской.

«Решение о его увольнении приняла [начальник комитета по благоустройству Тамара] Благодаткова», — сообщил источник агентства в администрации. Сама Благодаткова не ответила на звонок корреспондента.

Основная зона ответственности ВОИС — эксплуатация и ремонт городских сетей дождевой канализации. Вопросы к состоянию и наличию ливневок на крупных улицах Екатеринбурга возникли после потопа на улице Шефской из-за обильных осадков 17 и 18 августа. В мэрии сообщали, что авария случилась из-за того, что колодцы ливневой канализации оказались засыпаны грунтом. Сотрудники МУП «ВОИС» прочистили их к вечеру 18 августа. По итогам проверки городская прокуратура направляла представление в адрес главы Екатеринбурга Александра Высокинского.

По неофициальной информации, смена главы ВОИС связана с потопом на улице Шефской Фото: Анна Майорова © URA.RU