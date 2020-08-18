Прокуратура заставит мэра Екатеринбурга ответить за потоп

На Шефской больше суток «тонули» легковые авто Читатели URA.RU

Прокуратура Екатеринбурга начала проверку по факту затопления участка дороги на улице Шефской. Как заявили URA.RU в прокуратуре Свердловской области, администрация областного центра не приняла своевременных мер по устранению ЧП, создавшего угрозу участникам дорожного движения.

«Администрацией Екатеринбурга не приняты своевременные меры, направленные на ликвидацию последствий произошедшего, их минимизацию, а также на организацию безопасного дорожного движения на затопленном участке автодороги», — констатировали в надзорном ведомстве. В связи с этим движение на участке шефской ограничил городской отдел ГИБДД. Прокуратура внесла представление мэру Екатеринбурга Александру Высокинскому с требованием устранить нарушения законодательства. Оценка причинам затопления будет дана надзорным ведомством позже.

Как писало URA.RU, из-за обильных ливней 17 и 18 августа, участок улицы Шефской под мостом, ведущим в Березовский, оказался затоплен. Часть автомобилей пришлось эвакуировать сотрудникам МЧС. В мэрии сообщили, что авария случилась из-за того, что колодцы ливневой канализации оказались засыпаны грунтом. Сотрудники МУП «ВОИС» прочистили их к вечеру 18 августа.

Между тем, депутат гордумы Дмитрий Сергин в Facebook опубликовал данные о том, что в 2019 году городские власти отремонтировали только 58 погонных метров ливневой канализации, что составляет 0,01% от ее общей протяженности. «При этом чиновники всегда говорят: чтобы дороги были хорошие, надо в год ремонтировать 10%. Если по ливневке подходы те же что и по дорогам, то это в 1000 раз меньше. Может в этом причина потопа, а не в „диверсии“?» — задался вопросом депутат.