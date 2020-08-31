В прокуратуре назвали причины аварии в аэропорту Челябинска

ЧП в челябинском аэропорту занялась прокуратура Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Причиной сбоя электроснабжения в аэропорту Челябинска и задержки рейсов в ночь на 29 августа стало повреждение силового кабеля. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры. Кабель повредили во время работ по реконструкции взлетно-посадочной полосы.

«Из-за потухших огней взлетно-посадочной полосы приостановлено отправление рейсов, — говорится в сообщении пресс-службы. — На место незамедлительно выехал Челябинский транспортный прокурор. Предварительной причиной ЧП стало повреждение основного силового кабеля при проведении реконструкции аэропортового комплекса». Сейчас прокуратура проверяет работу подрядной организации.

Электроснабжение взлетной полосы прекратилось в 21 час вечера 28 августа. Пассажирам лайнера, летевшего из Москвы в Челябинск, уже при подлете к городу сообщили, что борт отправят в Екатеринбург. Пассажиры рейса из Челябинска в Москву почти два часа провели в самолете, стоявшем на взлетной полосе, прежде чем им сообщили, что вылет откладывается из-за аварии. Электроснабжение полосы восстановили только в 2 часа 30 минут. В самом здании аэропорта свет был.

Генеральным подрядчиком реконструкции челябинского аэродрома является ОАО «Центрдорстрой». С вводом новой ВВП Челябинск должен стать седьмым городом в России, где воздушные судна смогут принимать в любую погоду и любого класса с системой слепой посадки. Полосу должны были сдать в августе, но сроки перенесли на октябрь.