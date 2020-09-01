Стало известно, кому в России осенью дадут прибавку к пенсии

Дополнительные выплаты к пенсиям в сентябре полагаются лишь некоторым категориям пенсионерам. Об этом напомнили в Пенсионном фонде России.
«ПФР отведены дополнительные выплаты к пенсиям, однако достанутся они не всем. На прибавку в 5 686 рублей имеют право те, кто достиг 80-летнего возраста», — приводит заявление госучреждения агентство Nation News. Эта сумма начисляется пенсионерам автоматически, если они имеют право на страховые пенсии.
Кроме этого, в сентябре на надбавки могут рассчитывать пенсионеры, чьи дети на момент выплаты обучаются на очном отделении в вузах. Минимальная доплата составляет 1 895 рублей, а ее максимально возможный размер — 5 686 рублей — выплачивается в том случае, если на иждивении пенсионера находятся три человека.
Пожилым россиянам, проживающим в селах, также полагается дополнительная выплата к пенсии в размере 1 421 рубля. Рассчитывать на повышение выплат смогут лишь те пенсионеры, которые имеют более 30 лет «сельского стажа», то есть работы в отраслях сельского хозяйства.
Ранее было названо условие вхождении России в пятерку лучших экономик мира по размеру пенсий. Это произойдет после введения в стране системы стратегического планирования.
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