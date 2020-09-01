Путин поблагодарил свердловского мецената за борьбу с COVID

Андрей Симановский во время пандемии поставил в Свердловскую область оборудование и защитные костюмы Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Меценат из Свердловской области Андрей Симановский получил благодарственное письмо от президента России Владимира Путина. Российский лидер поблагодарил владельца компании «Сима-ленд» за поставку оборудования и защитных костюмов в Свердловскую область и УрФО во время пандемии коронавируса.

«Для меня это большая честь!» — лаконично прокомментировал URA.RU благодарность президента Андрей Симановский. Документ был подписан 23 июня, но меценат получил его только 1 сентября.

Список фамилий меценатов, оказавших помощь в борьбе с коронавирусом, Владимиру Путину направил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Помимо Симановского, в перечень попали гендиректор УГМК Андрей Козицын и глава РМК Игорь Алтушкин. Финансовую помощь оказывал также Свердловский союз промышленников и предпринимателей.