21-летняя дочь Кадырова получила пост в правительстве Чечни

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Ежегодное послание Президента Российской Федерации федеральному собранию. Москва, кадыров рамзан, портрет
Рамзан Кадыров подписал указ о назначении старшей дочери заместителем министра культуры Чечни Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Старшая дочь главы Чечни Рамзана Кадырова — Айшат — стала первым замминистра культуры Республики. Об этом руководитель региона сообщил в своем telegram-канале.

«Друзья, Айшат Кадырова назначена на должность первого заместителя министра культуры Чеченской Республики. <…>. Назначение Айшат на новую должность — это твердо взвешенное решение. Несмотря на свои молодые годы, она имеет богатый опыт руководства самыми сложными и масштабными проектами, в том числе и в области культуры», — написал Кадыров.

Он напомнил, что на протяжении последних лет Айшат возглавляла модный дом Firdaws, внесла «большой вклад» в развитие региональной филармонии, а в марте этого года была награждена медалью «За заслуги перед Чеченской Республикой». Инициатива о назначении 21-летней дочери политика замминистра принадлежит главе ведомства Хож-Бауди Дааеву. «Выслушав его мнение о новом кандидате, я подписал указ», — добавил Кадыров.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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