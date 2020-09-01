21-летняя дочь Кадырова получила пост в правительстве Чечни

Старшая дочь главы Чечни Рамзана Кадырова — Айшат — стала первым замминистра культуры Республики. Об этом руководитель региона сообщил в своем telegram-канале.
«Друзья, Айшат Кадырова назначена на должность первого заместителя министра культуры Чеченской Республики. <…>. Назначение Айшат на новую должность — это твердо взвешенное решение. Несмотря на свои молодые годы, она имеет богатый опыт руководства самыми сложными и масштабными проектами, в том числе и в области культуры», — написал Кадыров.
Он напомнил, что на протяжении последних лет Айшат возглавляла модный дом Firdaws, внесла «большой вклад» в развитие региональной филармонии, а в марте этого года была награждена медалью «За заслуги перед Чеченской Республикой». Инициатива о назначении 21-летней дочери политика замминистра принадлежит главе ведомства Хож-Бауди Дааеву. «Выслушав его мнение о новом кандидате, я подписал указ», — добавил Кадыров.
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