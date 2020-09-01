01 сентября 2020

Жириновский испытал на себе вакцину от коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция ЛДПР в ТАСС. Москва, портрет, жириновский владимир
Владимир Жириновский сделал прививку от коронавируса Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский поставил себе прививку от коронавируса. Об этом сообщил telegram-канал РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу партии.

«Владимир Жириновский одним из первых в мире сделал прививку с вакциной от коронавируса», — пишет агентство. В партии напомнили, что вакцинация проходит в два этапа, поэтому лидер ЛДПР сделает второй укол через три недели — в конце сентября. после этого врачи будут контролировать состояние его здоровья.

Ранее, напомним, политик заявлял, что готов одним из первых испытать препарат от COVID-19. Массовая вакцинация в стране, как сообщал глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко, начнется в ноябре—декабре. В первую очередь препарат получат медицинские работники и учителя.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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