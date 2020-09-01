Жириновский испытал на себе вакцину от коронавируса

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский поставил себе прививку от коронавируса. Об этом сообщил telegram-канал РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу партии.
«Владимир Жириновский одним из первых в мире сделал прививку с вакциной от коронавируса», — пишет агентство. В партии напомнили, что вакцинация проходит в два этапа, поэтому лидер ЛДПР сделает второй укол через три недели — в конце сентября. после этого врачи будут контролировать состояние его здоровья.
Ранее, напомним, политик заявлял, что готов одним из первых испытать препарат от COVID-19. Массовая вакцинация в стране, как сообщал глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко, начнется в ноябре—декабре. В первую очередь препарат получат медицинские работники и учителя.
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