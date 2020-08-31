Вакцинация начнется в ноябре—декабре Фото: Александр Елизаров © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Вакцину от коронавируса начнут поставлять большими партиями в сентябре. Сама вакцинация стартует в ноябре—декабре. Об этом сообщил глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Первые поставки вакцины от коронавируса большими партиями начнутся уже в сентябре», — передает слова Мурашко ТАСС. В настоящее время, по его словам, ведется пострегистрационное наблюдение. В первую очередь, препараты доставят для вакцинации медицинских работников и учителей, уточнил он. Министр здравоохранения добавил, что вакцинация будет добровольной.

Он также отметил, что для третьего этапа испытания вакцины найдены более 2,5 тысячи добровольцев. Всего необходимо 40 тысяч человек для участия в третьем, пострегистрационном, этапе испытаний.

Первая вакцина от коронавируса «Спутник V» производства Центра Гамалеи была зарегистрирована 11 августа, пишет портал «Утро.ру». 27 августа она появилась в российских больницах. В октябре этого года планируется регистрация второй вакцины, произведенной специалистами научно-исследовательского института «Вектор», сообщает «Национальная служба новостей».

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