В США назвали новое российское оружие «убийцей» западных танков

Новейший российский дальнобойный комплекс «Гермес» может стать «убийцей» западных танков. Такое мнение выразил американский публицист Питер Сучиу в статье для National Interest.
«Представленная Россией система управляемого вооружения „Гермес“ нового поколения может послать очень мощный сигнал, поскольку сверхзвуковая ракета большой дальности может уничтожить западный танк с почти 100-процентной гарантией», — говорится в статье Сучиу. Он обратил внимание на то, что каждая ракета несет осколочно-фугасную боевую часть с двадцатью килограммами в тротиловом эквиваленте.
Американский журналист отметил, что «Гермес» может стать прорывом в области противотанкового оружия. По его словам, американский противотанковый комплекс Javelin на фоне новейшего российского оружия выглядит «совершенно устаревшим».
Ранее «Гермес» представили на международном форуме «Армия-2020». Авторами разработки являются сотрудники входящего в «НПО «Высокоточные комплексы» из состава Ростеха АО «Конструкторское бюро приборостроения», передает агентство Nation News. «Гермес» может вести стрельбу залпом по шести разнесенным целям. Точность при этом не должна пострадать благодаря автоматической синхронизации лазерного целеуказания, уточняет «Утро.ру».
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