Пешеходный переход на трассе «Иртыш» в пригороде Кургана обрушился из-за грузового автомобиля, в котором случайно поднялся кузов. Об этом URA.RU сообщили в городском управлении ГИБДД.
«Около пяти утра, на 254-м километре автодороги общего пользования Р-254 „Иртыш“, водитель 1990 года рождения, управляя грузовым автомобилем Volvo, при движении со стороны Челябинска в сторону города Омск, по собственной неосторожности и своей невнимательности нажал на кнопку подъема кузова», — заявили в ведомстве. Поднятый кузов задел надземный пешеходный переход.
«В результате ДТП произошло обрушение данной конструкции, что создало помеху для движение по федеральной автодороге», — добавили в ГИБДД. Проезжая часть была частично перекрыта. Пострадавших нет.
Единственный в Кургане надземный пешеходный переход рухнул на дорогу, сообщало ранее URA.RU. Его открыли в конце августа. Строительство велось в рамках капремонта участка федеральной трассы «Иртыш», где дорогу планируют расширить до четырех полос.
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