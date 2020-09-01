01 сентября 2020

Бизнес-партнер Фургала пошел на сделку со следствием

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Избрание Басманным районным судом Москвы меры пресечения в отношении губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Москва, фургал сергей
Сергея Фургала арестовали по подозрению в организации убийств Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Губернатора Фургала подозревают в организации убийств

Бизнесмен Николай Мистрюков, сотрудничавший с экс-губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом, признал вину в организации убийств и согласился работать со следствием. Об этом сообщает ТАСС.

«Мистрюков дал признательные показания и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием», — передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Мистрюков заявил следствию, что Фургал является одним из организаторов убийства и покушения на убийство хабаровских бизнесменов Олега Булатова и Александра Смольского.

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был арестован в июле по подозрению в организации убийств. Регион захлестнули протесты, которые продолжаются до сих пор. Врио главы региона был назначен Михаил Дегтярев.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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