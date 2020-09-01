Бизнес-партнер Фургала пошел на сделку со следствием

Бизнесмен Николай Мистрюков, сотрудничавший с экс-губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом, признал вину в организации убийств и согласился работать со следствием. Об этом сообщает ТАСС.
«Мистрюков дал признательные показания и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием», — передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Мистрюков заявил следствию, что Фургал является одним из организаторов убийства и покушения на убийство хабаровских бизнесменов Олега Булатова и Александра Смольского.
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был арестован в июле по подозрению в организации убийств. Регион захлестнули протесты, которые продолжаются до сих пор. Врио главы региона был назначен Михаил Дегтярев.
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