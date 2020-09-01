Из-за выборов в заксобрание ЯНАО в школы вернут дистант

Голосование на участках пройдет с 11 по 13 сентября Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Ямала в 2020 году

В дни голосования по выборам депутатов законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа VII созыва и местных советов в школах округа будет введено дистанционное обучение либо организованы выездные занятия для учащихся. Как сообщили URA.RU в региональной избирательной комиссии, 10 и 11 сентября школьникам не нужно будет сидеть за партами.

«Вопрос был согласован заранее, в дни голосования детей в школах не будет», — пояснили представители избиркома ЯНАО по телефону. В учебных заведениях, в которых в откроются избирательные участки, будет либо организовано дистанционное обучение, либо внеклассные мероприятия.

Оперативно получить информацию от представителей окружного департамента образования по числу школ, в которых расписание на 11 и 12 сентября изменится, не удалось. Вопрос был переадресован в пресс-службу правительства ЯНАО.

Выборы в законодательное собрание ЯНАО пройдут с 11 по 13 сентября. Тем не менее, в отдаленных и труднодоступных районах Ямала избиратели голосуют уже с конца августа — к ним члены ТИКов добираются на вертолетах и катерах.