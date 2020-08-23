Для тундровиков и вахтовиков ЯНАО началось досрочное голосование

Добираться до стойбищ и месторождений члены комиссий будут на вертолетах и катерах (архивное фото) Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Ямала в 2020 году

Члены избирательных комиссий ЯНАО начали выезжать в труднодоступные районы для проведения голосования по выборам депутатов. По информации местных властей, голосование в отдаленных стойбищах кочевников и на месторождениях пройдут с 23 августа по 10 сентября.

«С 23 августа по 10 сентября члены избирательных комиссий отправятся к жителям труднодоступных территорий и к работникам предприятий с непрерывным циклом работы, которые с 11 по 13 сентября не смогут посетить избирательные участки для голосования», — сообщили в администрации Тазовского района ЯНАО. Чтобы добраться до избирателей будет использоваться как воздушный, так и водный транспорт.

О начале досрочного голосования в отдаленных и труднодоступных районах стало известно на минувшей неделе. По данным окружного избиркома, досрочное голосование пройдет на территории всех семи районов округа, а также в поселке Пельвож, являющимся отдаленным районом муниципального образования город Салехард.

Основное голосование по выборам депутатов законодательного собрания ЯНАО седьмого созыва пройдет с 11 по 13 сентября. Всего на выборы в региональный парламент зарегистрировались 302 кандидата, из них 50 — по одномандатным округам.

Между тем, региональные отделения политических партий, за исключением «Единой России», КПРФ и ЛДПР, решили не тратить силы на участие в выборах депутатов заксобрания ЯНАО. Партии-спойлеры, которых допустили до голосования, систематически отказываются от участия в дебатах.