Перед главными выборами года в ЯНАО прилетел федеральный ревизор

На Ямал прибыл член президентского совета Александр Брод Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Ямала в 2020 году

В ЯНАО за полторы недели до старта выборов в окружное заксобрание прибыл член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества Александр Брод. Официальная цель его поездки — проверить, как регион готов к предстоящей кампании. Как сообщил источник URA.RU в политических кругах, ревизор передал ямальским выборщикам новые установки федерального центра.

Инсайдер пояснил, что Москва рассматривает предстоящее голосование как тренировку перед избранием новой Госдумы в 2021 году, и полученные вводные отражают стратегию центра. «И реготделения партий, и избирком ЯНАО получили установки на проведение максимально спокойных выборов. Во всем должен быть выдержан баланс, минимум конфликтов и скандалов, чтобы не провоцировать протестные настроения перед выборами в ГД», — пояснил источник URA.RU.

Согласно официальной информации, Брод встречался с членами избиркома ЯНАО, чтобы проверить, как идет агитационная кампания и как ямальцев защитят на участках от коронавируса. «В программе пребывания встреча с членами избирательных комиссий, представителями Общественной палаты ЯНАО, посещение избирательных штабов кандидатов, круглый стол с экспертами, участие в обучающем семинаре с общественными наблюдателями», — сообщили в пресс-службе окружного избиркома.

Голосование за депутатов седьмого созыва заксобрания уже стартовало в ЯНАО. С 23 августа в округе идут досрочные выборы в отдаленных поселениях. Основная часть пройдет с 11 по 13 сентября. Всего на выборы в региональный парламент зарегистрировались 302 кандидата, из них 50 — по одномандатным округам.