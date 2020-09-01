В ХМАО заболеваемость COVID-19 перешагнула важный рубеж

ХМАО вернулся к весенним показателям по числу заболевших COVID-19 Фото: Илья Московец © URA.RU

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Заболеваемость коронавирусом в ХМАО вернулась к показателям середины мая, когда в округе еще не произошел резкий рост числа пациентов с COVID-19. Об этом URA.RU сообщили в департаменте общественных и внешних связей

«В структуре заболеваемости отмечается продолжение снижения доли бессимптомных форм коронавирусной инфекции в 6 раз, увеличение легких форм в 3,4 раза. Удельный вес тяжелой формы уменьшился за последнюю неделю на 11,5%, как и заболеваний со средней формой тяжести — на 11,2%. Доля внебольничных пневмоний снизилась с 28,85 до 26,3%», — говорится в сообщении депсвязей.

В окружном оперштабе журналисту агентства заявили, что последние сутки в ХМАО зафиксировано 68 новых случаев заболеваемости COVID-19 в 15 муниципалитетах. «Сургут — 18; Нижневартовск — 13; Радужный — 7; Покачи — 5; Ханты-Мансийск — 5; Советский район — 5; Нягань — 3; Октябрьский район — 3; Ханты-Мансийский район — 2; Сургутский район — 2; Когалым — 1; Нефтеюганск — 1; Мегион — 1; Нефтеюганский район — 1; Нижневартовский район — 1», — прокомментировали в оперштабе. За последние сутки в Югре от коронавируса умерло два человека. Еще 40 пациентов находятся в тяжелом состоянии.

Ранее URA.RU сообщало, что ХМАО перешел на третий этап снятия ограничений, связанных с борьбой с коронавирусом. Теперь разрешена работа кинотеатров при условии 50-процентной наполняемости зрительного зала. Однако до 20 сентября по-прежнему закрыты кальянные, детские комнаты и развлекательные центры.