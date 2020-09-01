На челябинского кандидата заявили в прокуратуру

Прокуратура Челябинской области проверит жалобу кандидата в заксобрание Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Челябинской области-2020

Кандидат в заксобрание Челябинской области по Калинискому округу №12 Виктор Фрицлер (КПРФ) пожаловался в прокуратуру на соперника Дмитрия Ларина («Справедливая Россия»). Как сообщил URA.RU заявитель, он просит проверить факт использования детей в агитации оппонента.

«Есть информация, что для раздачи агитации Ларин привлекает несовершеннолетних. Прошу провести проверку, привлечь виновных к ответственности», — говорится в заявлении.

Ларин опроверг участие детей в расклейке листовок. «Это явная провокация. За неделю до этого наш агитатор написал заявление в полицию, что у него украли пакет с моей агитацией. В моем штабе нет ни одного несовершеннолетнего. Расклейкой агитации занимаются либо мои помощники, либо фирма по расклейке объявлений, в договоре с которой указано, что расклейщикам должно быть больше 18 лет», — добавил он.

В пресс-службе прокуратуры области подтвердили факт получения жалобы. Статья 5.11 КоАП РФ (привлечение к агитации несовершеннолетнего) предполагает штраф.

Несовершеннолетнего с агитацией Ларина задержали неделю назад. По этому факту написали заявление в полицию. Силовики отказались от комментариев. Ларин заявил о провокации.

Выборы в ЗСО пройдут 13 сентября. В Калининском округе №12, кроме Ларина и Фрицлера, баллотируются Владимир Бодров («Единая Россия») и Константин Киреев (ЛДПР). Кампания в этом округе стала одной из самых скандальных — кандидаты судятся и пишут жалобы друг на друга.