Челябинская КПРФ чуть не сломала карьеру депутату-беглецу из «ЕР»

Дмитрия Ларина сняли с выборов в заксобрание Челябинской области Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Челябинской области-2020

Облсуд отказался снимать с выборов в заксобрание региона кандидата от «Справедливой России» Дмитрия Ларина, избравшегося годом ранее от «Единой России» в Калининский райсовет Челябинска. С иском обращался его оппонент из КПРФ Виктор Фрицлер, сообщивший о происходящем корреспонденту URA.RU.

«Ларин в газете и буклете разместил слоган „Работаю для людей“ со шрифтом „Adventure“, авторские права на который принадлежат Натальи Васильевой. Он не оплатил агитацию в эфире телеканала „31 канал“. Ларин утверждает, что там говорилось про его депутатскую деятельность. Но он рассказывал о помощи жителям домов, которые не входят в его депутатский округ, но входят в округ депутата ЗСО, где он баллотируется», — объяснил коммунист. Он добавил, что пока не решил, будет ли обжаловать вердикт.

Ларин подчеркнул, что удовлетворен исходом разбирательства. «Иск ничем не обоснован. Он подан, чтобы отвлечь меня от работы в округе», — заверил депутат URA.RU.

Выборы в ЗСО в Калининском округе №12 стали одними из самых скандальных. Ларина обвиняли в нападении на 75-летнюю жительницу. Он заявил, что ее не трогал, напротив, женщина вынимала его агитацию из почтовых ящиков. Стороны написали заявления в полицию друг на друга. До этого Ларина обвиняли в том, что за него агитирует ребенок. Депутат это отрицал. Ларин жаловался на главу Калининского района Сергея Колесника из-за сквера, построенного с нарушениями, по мнению заявителя.

В этом округе в ЗСО также баллотируются Владимир Бодров («Единая Россия») и Константин Киреев (ЛДПР). Последний запомнился иском к блогеру Алексею Навальному.