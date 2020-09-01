01 сентября 2020
31 августа 2020

Нового министра представили пермскому правительству

© Служба новостей «URA.RU»
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Международный инвестиционный форум
Чеснокова вступила в должность министра Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Татьяна Чеснокова назначена министром спорта Пермского края в статусе «и.о.». Сегодня в ходе заседания краевого правительства врио губернатора региона Дмитрий Махонин сообщил, что Чеснокова приступила к исполнению обязанностей 27 августа.

«Большинство из вас знакомы с Татьяной Васильевной, знают ее как опытного профессионала», — сказал Махонин. Губернатор также отметил, что перед краевым минспорта стоят задачи по реализации нацпроектов, созданию спортивной инфраструктуры, увеличению числа жителей, вовлеченных в занятия спортом, и другие.

Ранее URA.RU писало, что Владимир Епанов досрочно покинет пост министра спорта Пермского края, который он занимал с июня 2018 года. После этого стало известно, что он возглавит лицей №3 города Перми. Чеснокова ранее занимала должность заместителя главы министерства.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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