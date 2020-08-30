В Перми экс-министру нашли должность в школе

Бывший министр физкультуры и спорта Пермского края Владимир Епанов стал директором лицея № 3. Об этом в Instagram рассказал депутат гордумы Перми Василий Кузнецов. Он также опубликовал несколько совместных снимков с бывшим и действующим руководителем учебного заведения.
«Нового руководителя Третьего Лицея, Владимира Епанова, поздравляю с назначением! Планка задана высокая, на Владимира Ильича ложится большая ответственность — нужно не только удержать высокий уровень образовательного учреждения, но и продолжить его развивать», — написал Кузнецов в Instagram.
Сообщается, что предыдущий руководитель пермского лицея № 3 Владимир Штэфан ушел на пенсию. Он возглавлял учебное заведение 26 лет. Епанов же до июля 2020 года руководил министерством спорта Прикамья.
Новым министром спорта 27 июля назначили Татьяну Чеснокову. Она до июня 2020 года была заместителем Епанова, а потом возглавила МАУ «Агентство социокультурных проектов Перми». Ранее Чеснокова руководила Центральным выставочным залом Перми и Городским центром охраны памятников.
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