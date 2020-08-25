25 августа 2020
24 августа 2020

В Пермском крае назначат нового министра. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Административные здания г. Пермь, правительство пермского края, табличка
В правительстве Прикамья назначен новый министр Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Министром спорта Пермского края станет Татьяна Чеснокова, сообщил URA.RU источник, знакомый с ситуацией. Он пояснил, что назначение состоится 27 августа 2020 года.

«Татьяна Чеснокова с 27 августа будет работать в должности министра спорта Пермского края», — рассказал URA.RU инсайдер. В пресс-службах правительства и минспорта региона данную информацию не подтверждают подтвердили.

О предстоящем назначении в августе писало URA.RU. Чеснокова ранее занимала должность заместителя министра спорта региона. Она уволилась из министерства в конце мая и со 2 июня возглавляла муниципальное учреждение «Агентство социокультурных проектов Перми». Ранее Чеснокова также возглавляла Центральный выставочный зал Перми и Городской центр охраны памятников. Предыдущий глава минспорта Владимир Кранов ушел в отставку в начале июля.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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