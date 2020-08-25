Министром спорта Пермского края станет Татьяна Чеснокова, сообщил URA.RU источник, знакомый с ситуацией. Он пояснил, что назначение состоится 27 августа 2020 года.
«Татьяна Чеснокова с 27 августа будет работать в должности министра спорта Пермского края», — рассказал URA.RU инсайдер. В пресс-службах правительства и минспорта региона данную информацию не подтверждают подтвердили.
О предстоящем назначении в августе писало URA.RU. Чеснокова ранее занимала должность заместителя министра спорта региона. Она уволилась из министерства в конце мая и со 2 июня возглавляла муниципальное учреждение «Агентство социокультурных проектов Перми». Ранее Чеснокова также возглавляла Центральный выставочный зал Перми и Городской центр охраны памятников. Предыдущий глава минспорта Владимир Кранов ушел в отставку в начале июля.
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